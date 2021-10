macOS Monterey : les développeurs peuvent soumettre les applications sur le Mac App Store

Apple annonce aux développeurs qu’ils peuvent désormais soumettre au Mac App Store leurs applications conçues pour macOS Monterey. C’est en place depuis lundi. La version finale de macOS Monterey sera disponible le 25 octobre.

Voici ce que dit Apple aux développeurs :

macOS Monterey offre des fonctionnalités et des technologies puissantes qui vous aident à offrir des expériences utilisateur élevées. Profitez de SwiftUI, des API nouvelles et améliorées pour les applications créées avec Mac Catalyst, d’une suite inégalée d’outils de débogage avancés pour le GPU et de nouvelles fonctionnalités pour Metal, de la puissance de Raccourcis sur Mac, de la nouvelle API d’achat intégrée avec StoreKit et de ShazamKit.