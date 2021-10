Apple a enfin dévoilé la date de sortie précise pour macOS Monterey, ce sera le 25 octobre. L’annonce a été faite ce soir lors de la keynote où il y a eu plusieurs annonces, dont le nouveau MacBook Pro.

Enfin une date de sortie pour macOS Monterey

macOS Monterey a été annoncé pour la première fois en juin dernier, lors de la keynote d’ouverture de la WWDC, sans avoir pour autant le droit à une date de sortie. Apple avait seulement fait savoir que son nouveau système d’exploitation pour Mac devait arriver dans le courant de l’automne, sans plus de précision. Nous avons maintenant que ce sera pour le 25 octobre.

Pour rappel, les Mac compatibles avec macOS Monterey sont les modèles suivants :

iMac 2015 et plus récents

iMac Pro 2017 et plus récents

MacBook Air début 2015 et plus récents

MacBook Pro début 2015 et plus récents

Mac Pro 2013 et plus récents

MacBook début 2016 et plus récents

Mac mini fin 2014 et plus récents

Plusieurs nouveautés sont à retrouver avec macOS Monterey, dont des évolutions pour FaceTime avec SharePlay, le partage d’écran et l’audio spatial. Il y a également une version Safari avec une nouvelle interface, Commande universelle pour gérer plusieurs Mac et iPad avec une seule souris et un seul clavier, du mieux pour AirPlay, le système Texte en direct, l’application Raccourcis et plus encore.