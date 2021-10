Apple n’oblige toujours pas ses employés à se faire vacciner (contrairement à d’autres entreprises technologiques), mais le groupe impose désormais un test anti-Covid quotidien pour ceux qui ne sont pas vaccinés et qui viennent au bureau, rapporte Bloomberg.

De nouvelles règles en rapport avec le Covid-19 pour les employés chez Apple

Cette nouvelle politique sera bientôt en vigueur et s’appliquera également aux employés qui refusent de dire s’ils sont ou non vaccinés. Cela concerne du moins les employés au bureau. La situation est différente pour ce qu’il s’agit des employés dans les Apple Store américains. Le personnel non vacciné devra effectuer un test deux fois par semaine au lieu de chaque jour de travail. Les travailleurs vaccinés devront également effectuer un test rapide, et ce chaque semaine.

Dans le même temps, Apple demande à ses employés de signaler leur statut vaccinal d’ici le 24 octobre, ce qui constitue un retard par rapport à la date limite fixée à la mi-septembre. Les employés devront également apporter la preuve de leur statut dans les jours à venir. Le fabricant de l’iPhone a exposé les grandes lignes de cette politique dans des e-mails adressés cette semaine au personnel de l’entreprise. Les nouvelles exigences entreront en vigueur le 1er novembre, a indiqué Apple.

Les employés pourront se procurer des tests rapides à faire à domicile dans les bureaux et les magasins d’Apple. Les tests dureront 15 minutes et les employés communiqueront eux-mêmes leurs résultats via une application interne.