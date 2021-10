Et de neuf ! Pour la neuvième année consécutive, Apple domine le classement des marques établi par la société Interbrand. La marque Apple est ainsi valorisée à 408,6 milliards de dollars, soit un gain de 26% par rapport à l’an dernier. Amazon suit derrière (249 milliards de dollars) , ainsi que Microsoft (210 milliards) et Google (197 milliards). La première société non-américaine du classement est Samsung, qui tient la 5ème place avec une valorisation de marque de 74,6 milliards de dollars. Interbrand calcule la valeur de marque en fonction de nombreux paramètres qui excèdent les seuls résultats économiques. Ainsi, le leadership, la capacité d’engagement, le soutien des investisseurs ou bien encore la loyauté des clients sont pris en compte.

Interbrand justifie ainsi son classement pour l’année 2021 : « Apple s’est davantage diversifié dans les soins de santé (avec l’Apple Watch enregistrant désormais les niveaux d’oxygène dans le sang), les services d’abonnement, dans les domaines du divertissement, du stockage de données et de la musique, et a continué à rester proche des clients et à consolider ses ventes en ligne tout en trouvant des solutions malgré les complications causées par la pandémie. En fin de compte, Apple montre toujours un leadership remarquable et une valeur de marque qui se concentre sur la livraison au consommateur d’une expérience simple et transparente, qui reflète son augmentation significative de 26% de la valeur de la marque. »