Voilà un avis qui tranche avec le doux ronronnement habituel. Le journaliste de Bloomberg Alex Webb a dit tout haut ce que beaucoup d’utilisateurs pensent sans doute tout bas : les produits Apple sont plus fonctionnels et axés vers les besoins réels depuis le départ de Jonathan Ive. Webb reconnait que « l’Apple d’aujourd’hui n’existerait pas sans Ive », mais ajoute aussi que « sans l’influence modératrice de feu Steve Jobs, Ive a peut-être commencé à donner un peu trop la priorité à l’aspect esthétique ». Et d’enfoncer le clou : « Depuis qu’il (Ive, Ndlr) a quitté ses fonctions de designer en chef fin 2019, Apple semble avoir mis l’accent sur la fonction. De l’iPhone à l’Apple TV en passant par le Macbook, ce n’est plus le temps du « Que les utilisateurs soient damnés, ces produit ont l’air cool! » ».

La sortie des derniers MacBook Pro confirmeraient cette tendance pour Webb : exit le clavier papillon ultra fin mais aussi peu fiable, dehors la Touch Bar, et bienvenue aux ports HDMI et SD Card ! L’hypothèse du journaliste semble à priori crédible, mais l’on notera tout de même que Jony Ive avait déjà pris du recul chez Apple bien avant son départ effectif en 2019. Il n’en reste pas moins que le Chief Designer d’Apple devait sans doute valider les propositions de design de son équipe, et qu’un MacBook Blindé de ports ou un iPhone pesant près de 200 grammes n’aurait sans doute pas été vu d’un bon œil.