Ceux qui le souhaitent peuvent installer l’application Android d’Apple Music sur leur PC sous Windows 11. Microsoft propose depuis cette semaine le support des applications Android avec son système d’exploitation. Attention toutefois, il s’agit pour l’instant d’un support en version bêta.

Microsoft s’appuie sur l’Amazon Appstore pour proposer les applications Android. Le test regroupe seulement 50 applications. Mais les utilisateurs qui le souhaitent peuvent faire du sideloading, c’est-à-dire installer des applications sans passer par la boutique officielle (l’Amazon Appstore dans le cas présent). Cette méthode permet ainsi d’installer l’application Android d’Apple Music sur Windows 11. Il suffit pour cela de télécharger le fichier APK et faire une petite manipulation.

Les utilisateurs sous Windows peuvent déjà profiter d’Apple Music en passant par iTunes. Mais l’expérience est tout sauf idéale. L’intérêt ici est d’avoir une application réellement spécifique pour le service de streaming musical. Qui plus est, il est possible de profiter de l’audio sans perte (Lossless), ce qui n’est pas possible avec iTunes. Les testeurs ont remarqué que la qualité est 16 bits/48 000 Hz en passant par ce moyen. Il n’y pas le support du 24 bits… mais peut-être que certains arriveront à le forcer.

just checked and it allows Lossless Streaming. So far, this is the only way to stream lossless content on Apple Music on Windows, right? pic.twitter.com/LfHz9TkqP0

