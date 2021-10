Une nouvelle série vient de débarquer dans Apple TV+. Invasion raconte l’invasion de la Terre par une race extra-terrestre ultra agressive du point de vue de 5 personnes situées à divers endroits du globe (Sam Neill, Golshifteh Farahani, Kutsuna Shiori, Shamier Anderson, Billy Barrat). Bénéficiant d’un grand soin de mise en scène et d’un niveau de production élevé, cette série catastrophe joue ici une carte un peu plus intimiste, à l’instar de l’excellent Greenland (avec Gerald Butler en vedette), ce qui n’interdit pas quelques séquences franchement spectaculaires. Les trois premiers épisodes sont disponibles sur le service, et les épisodes suivants seront diffusés chaque vendredi.



Outre cette nouveauté assez attendue, on note aussi la sortie ce jour du 6ème épisode de The Morning Show saison 2, du 6ème épisode de Foundation, du 4ème épisode d’Acapulco, du 10ème et dernier épisode de Truth be Told saison 2, et du second épisode de l’excellente émission The Problem With Jon Stewart (l’épisode est sorti le jeudi 21 octobre).