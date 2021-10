Apple connaît des difficultés pour trouver un fournisseur de batteries pour son Apple Car. Selon Reuters, les négociations entre le fabricant et les fournisseurs chinois CATL et BYD sont au point mort après leur refus d’avoir une équipe et une usine aux États-Unis avec uniquement Apple comme client.

Pas simple de trouver un fournisseur de batteries pour l’Apple Car

Apple souhaiterait utiliser des batteries au phosphate de fer lithié (LFP) pour son Apple Car, en partie parce qu’elles sont moins chères à produire que les batteries au lithium qui nécessitent du cobalt et du nickel. La société se tournerait vers les fabricants chinois parce qu’ils sont en mesure de fabriquer des batteries LFP plus perfectionnées que leurs rivaux grâce à une technologie de packs de batteries qui améliore les performances, l’autonomie et la densité énergétique.

Il s’avère que CATL est le premier fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques. Il fournit notamment Tesla. Mais le groupe a été réticent à créer une usine aux États-Unis en raison de préoccupations concernant les coûts et les tensions géopolitiques. Pour sa part, BYD possède déjà une usine de batteries au phosphate de fer à Lancaster en Californie. Mais le fournisseur a refusé de créer une nouvelle usine qui fournirait exclusivement Apple. CATL juge également impossible de mettre en place une équipe dédiée pour travailler exclusivement avec Apple, faute de pouvoir trouver suffisamment de personnel.

Malgré les refus qui datent de quelques mois, Apple pense toujours qu’un accord peut être trouvé et c’est pour cela qu’il continue aujourd’hui à négocier avec eux. Le fabricant d’iPhone réfléchit dans le même temps à des fournisseurs japonais, comme Panasonic. Une équipe a d’ailleurs été envoyée au Japon pour essayer de nouer un partenariat.