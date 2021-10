L’outil Unc0ver 7.0.0 est disponible au téléchargement pour un jailbreak untethered d’iOS 14 grâce à Fugu14. Attention toutefois, cela fonctionne uniquement sur certaines versions et avec certains appareils. Davantage d’appareils seront supportés à terme.

Au départ, le jailbreak untethered d’iOS 14 avec Unc0ver 7.0.0 et Fugu14 concerne les appareils avec les puces entre A12 et A14 (iPhone XS et modèles plus récents). Il faut que les iPhone et iPad tournent sous une version entre iOS 14.4 et iOS 14.5.1. Si ce n’est pas le cas, alors le jailbreak untethered ne fonctionnera pas.

Autre élément de taille : il faut installer Fugu14 avant d’utiliser d’Unc0ver. Cela demande d’avoir un Mac, les instructions complètes sont à retrouver sur GitHub. Cela implique notamment d’avoir le firmware de son appareil, mais désarchivé (vous pouvez télécharger les firmwares sur cette page). Il faut également avoir Xcode, iproxy et ideviceinstaller. Tout cela est très important, sinon Unc0ver affichera une erreur.

Cela ne s’arrête pas là. Ne commencez pas à modifier le code de Fangu14 ou votre appareil pourrait faire un bootloop (redémarrer en permanence sur le logo d’Apple). Faites attention donc.

Linus Henze, qui est derrière Fangu14, pense qu’un installateur simplifié sera probablement prochainement disponible. Il faut comprendre par là que Pwn20wnd, qui s’occupe d’Unc0ver, pourrait directement intégrer Fangu14, les utilisateurs pourraient alors l’utiliser facilement, comme ils l’ont fait pour les précédents jailbreaks.

Some clarification: 1. I did test multiple unc0ver builds before the release and they worked just fine. 2. The untether is safe to use as long as you don't start messing around with the code. 3. An installer for easy installation will probably be available soon-ish

— Linus Henze (@LinusHenze) October 24, 2021