Le studio Panic, réputé pour ses jeux indépendants et sa mini console à manivelle, vient d’exhumer de ses cartons le prototype étrange et gigantesque d’un iPod, un proto sans doute développé bien en amont de la sortie du premier iPod en 2001. On retrouve déjà la fameuse molette, quatre boutons, et un minuscule écran monochrome affichant le mot iPod. L’intérieur du boitier contient essentiellement… du vide, mais aussi quelques composants électroniques reliés aux boutons en façade. De toute évident, cette machine n’a jamais été conçu dans l’objectif d’être commercialisée (l’autocollant « SPG Development » est assez clair à ce sujet).

On notera que cet immense prototype a été sorti du placard 20 ans jour pour jour après la commercialisation du tout premier iPod (le 23 octobre 2001 pour être précis)

Il s’agissait là plus probablement d’un modèle de travail permettant d’illustrer certaines fonctions clefs de l’iPod « final » (comme la molette justement). Panic n’explique pas comment ils se sont procurés ce prototype géant, et à vrai dire, il s’agit bien là du plus grand mystère de toute cette histoire…