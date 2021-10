Les premiers Benchmarks sont tombés pour le processeur Tensor de Google, et il y a du bon… et du moins bon. Côté satisfecit, on constate que le Tensor est globalement au même niveau que le Snapdragon 888 de Qualcomm (au dessus avec les benchs monocoeur, en dessous avec les benchs multicœurs), ce qui signifie que sur le marché Android, Google est déjà au niveau de la concurrence avec sa toute première puce. Chapeau donc. En revanche, et il n’y a pas de miracle, les A15 d’Apple sont loin, très loin devant. L’écart est monstrueux en monocoeur (1642 pour le A15 contre 1038 pour le Tensor) et il en va de même pour le multicoeur (4339 contre 2750). En fait, le Tensor se situe plutôt au niveau de l’A12 (il y a donc TROIS générations de puces Apple).

Et encore ne s’agit-il ici que des puces Ax. L’écart de perfs serait infiniment plus grand avec les M1, M1 Pro et M1 Max (les M1 sont dans les iPad Pro 12 pouces et le M1 Pro voire Pro Max se retrouvera sans doute dans la prochaine génération d’iPad Pro). Le M1 atteint en effet plus de 7000 pts en traitements multicoeurs tandis que le M1 Mac culmine à plus de 12000 pts !

On pourrait logiquement se dire que le Tensor doit beaucoup mieux s’en sortir sur les benchs du ML (Machine Learning), effectués à partir des composants du Neural Engine, sachant que Google est l’un des leaders dans le domaine de l’IA. Las, la puce Tensor surclasse certes le Snapdragon 888 dans ce type de traitements, mais reste là encore très loin des performances du A15.

Bref, si Google a brillamment réussi son entrée dans le secteur des grands « designers de puces pour mobiles Android », il lui reste encore énormément de chemin à parcourir pour revenir à la hauteur des Ax et des Apple Silicon.