Ben Hubbard, un journaliste du New York Times, révèle que son iPhone a été piraté par le biais de Pegasus. Il s’agit d’un logiciel espion qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois au vu de son fonctionnement.

Piratage d’un iPhone avec le logiciel espion Pegasus

Le journaliste du New York Times, qui traite de l’actualité au Moyen-Orient, note qu’il arrive à obtenir des informations exclusives après des discussions avec différentes personnes haut placées qui parlent sous couverture d’anonymat. « Je prends beaucoup de précautions pour protéger ces sources car si elles se font attraper, elles pourraient finir en prison ou être mortes », indique Ben Hubbard. Il sous-entend ensuite que ses informations ont dérangé des pays du Moyen-Orient, d’où le piratage de l’iPhone avec Pegasus pour tenter d’en apprendre plus sur ses sources et le contenu des discussions.

Les deux premières tentatives de piratage, qui viendraient de l’Arabie soudite, ont eu lieu par le biais d’un SMS et d’un message sur WhatsApp. Elles n’auraient fonctionné que si le journaliste avait cliqué sur les liens. Il ne l’a pas fait car il savait qu’il s’agissait d’un piège. Mais il n’y a aucun moyen d’empêcher l’exploitation d’une faille de sécurité sans la nécessité de cliquer sur un lien. Et c’est ce qui s’est passé ensuite : les pirates ont pu infiltrer l’iPhone sans que Ben Hubbard ne soit au courant ou n’ait cliqué sur le moindre lien.

Il a travaillé avec le cabinet Citizen Lab pour analyser son iPhone et il se trouve qu’il y a deux piratages. Le premier a eu lieu en 2020 et l’autre a eu lieu cette année. Il s’agissait à chaque fois de Pegasus.

Des mesures de précaution pour l’avenir

Au vu de la situation, le journaliste du New York Times dit qu’il prendra désormais davantage de précautions :