Le terme « Apple Watch Pro » a été repéré dans une unité de présentation de la montre destinée aux Apple Store en 2015. Un exemplaire a été récupéré, ainsi que le logiciel.

On peut voir qu’il y a un logo « Apple Watch Pro » et l’image dans le logiciel de l’unité de présentation avait pour nom « pro-logo.png ». Apple avait visiblement ce nom en tête, mais le groupe ne l’a pas utilisé avec le produit final. Le logo (et donc l’image) a été créé en février 2015, soit deux mois avant le lancement des montres en avril.

Peut-être qu’il s’agissait d’un nom temporaire ou Apple avait réellement l’intention de lancer une Apple Watch Pro, mais le projet est finalement tombé à l’eau. Une autre hypothèse est qu’il s’agissait du nom pour l’Apple Watch en acier inoxydable.

Upon looking into some of the demo content files on a 2015 Apple Watch Demo (A1623), I discovered an image of logo for an unknown model of Apple Watch. Not sure if “Apple Watch Pro” is an unreleased model, or is just some place holder text. #appleinternal pic.twitter.com/kbpzBGrokX

— Apple Demo (@AppleDemoYT) October 25, 2021