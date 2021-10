Apple vient de lâcher une featurette sur l’excellente série pour enfants Otis à la Rescousse ! (Get Rolling with Otis), une série tirée de l’oeuvre à succès (outre-Atlantique) de Loren Long. L’auteur des ouvrages illustrés y raconte justement son travail et sa collaboration avec les réalisateurs de la série. Il y est notamment question des sentiments de compassion et d’empathie que la série tente de transmettre aux enfants. Michele Borba, experte en résilience et empathie (oui, ça existe…) y va aussi de son commentaire et rappelle que la capacité des enfants à se mettre à la place de l’autre est un élément essentiel de leur socialisation.



Au delà de ces considérations somme toute assez banales, Otis à la Rescousse est réellement une bonne surprise dans la catégorie des contenus pour les tous petits. La réalisation est impeccable, le chara-design totalement fidèle aux illustrations d’origine, et les bambins ne risquent rien à regarder les gentilles aventures d’Otis le tracteur et de ses potes animaux de ferme. Vraiment adorable.

Les huit épisodes de la saison 1 d’Otis à la Rescousse sont disponibles sur Apple TV+.