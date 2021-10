Apple TV+ a mis en ligne une bande-annonce pour The Line, un docu-série qui va traiter des aspects inédits de l’histoire de l’ancien Navy Eddie Gallagher. Ce sera découpé en quatre parties.

Une bande-annonce pour The Line sur Apple TV+

Ce docu-série examine l’affaire sans précédent de 2018 dans laquelle un peloton des US Navy SEAL a accusé son chef, Eddie Gallagher, de crimes de guerre. Les quatre parties de The Line seront diffusées le 19 novembre 2021 sur Apple TV+.

Avec des interviews exclusives d’Eddie Gallagher, de sa femme Andrea, des membres de l’équipe 7 des SEAL qui ont accusé leur chef, du journaliste Dave Philipps, de l’ancien secrétaire à la Marine Richard Spencer et d’autres encore, The Line sur Apple TV+ jette un regard brut sur l’équipe 7 des SEAL et sur le déploiement qui a poussé les liens de fraternité à leurs limites. Raconté à travers des témoignages et des images inédites recueillies par les SEAL lors de leur mission controversée à Mossoul en Irak, le docu-série cherche la vérité sur les événements qui ont conduit à l’un des procès pour crimes de guerre les plus médiatisés de l’histoire récente, révélant une nation profondément divisée sur la façon de faire la guerre.

C’est l’occasion de rappeler qu’il y a déjà eu un podcast disponible sur Apple Podcasts. Il est à retrouver ci-dessous :