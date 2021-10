Adobe continue de penser aux utilisateurs avec un Mac M1 (Apple Silicon) en leur proposant aujourd’hui une bêta d’After Effects. L’application d’animation et d’effets spéciaux peut ainsi tourner de manière native et exploiter pleinement les performances des ordinateurs d’Apple.

After Effects en bêta sur les Mac M1

On peut dire que cette bêta pour After Effects tombe à pic : pile-poil le jour où les nouveaux MacBook Pro avec les puces M1 Pro et M1 Max sont disponibles à l’achat. Mais que les personnes avec un ordinateur de 2020 et la puce M1 se rassurent : c’est également compatible, tout comme ce sera compatible avec les futurs modèles.

Adobe n’entre pas dans les détails en ce qui concerne le gain de performances par rapport à la version Intel. Le groupe ne dit pas non plus si toutes les fonctionnalités sont disponibles ou seulement quelques-unes avec cette première bêta. Autre élément inconnu : quelle sera la date de sortie de la version finale ? Adobe se veut plutôt léger comme nous pouvons le voir en ne disant rien de précis sur le sujet.

Aujourd’hui a eu lieu la conférence Adobe MAX 2021 où il y a eu quelques annonces. L’une d’entre elles n’est autre que l’arrivée de Photoshop et d’Illustrator sur le Web. Il suffit d’un simple navigateur pour les utiliser. Mais il s’agit de versions simplifiées en comparaison avec le logiciel complet à télécharger. Plus de détails sont à retrouver sur cet article.