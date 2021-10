Les pages des sites Internet ne s’affichent pas correctement pour les personnes qui utilisent Firefox sur leur Mac sous macOS Monterey. La mise à jour en version stable a vu le jour cette semaine.

Firefox à gauche, Safari à droite (cliquez pour agrandir)

Des problèmes d’affichage avec Firefox sur macOS Monterey

Des signalements sur Twitter et Reddit montrent qu’un problème existe au niveau de la police d’écriture et de la façon dont Firefox l’affiche sur macOS Monterey. Il se peut notamment que l’épaisseur ne soit pas la bonne, au point que certains sites peuvent être très désagréables à naviguer avec le navigateur de Mozilla.

Plusieurs utilisateurs ont signalé le bug à Mozilla et il s’avère que cela concerne les Mac qui sont utilisés avec une langue autre que l’anglais. « Cela a à voir avec les noms des axes de variation des polices, et le désaccord entre CGFont et CTFont sur la localisation des noms d’axes, semble-t-il », explique un utilisateur.

Mozilla a été en mesure de comprendre d’où vient le bug et a proposé un patch pour tester. Le groupe va maintenant obtenir les noms des axes de variation des polices en passant par Core Graphics, un framework de macOS. Cela reste un test, il faut encore travailler pour s’assurer que tout fonctionne bien.

Il n’y a pour l’instant aucune information concernant la date de sortie pour tous du correctif pour le problème d’affichage de Firefox avec macOS Monterey. Peut-être que ce sera la semaine prochaine avec Firefox 94. En attendant, si vous utilisez ce navigateur, patientez avant de passer sur macOS Monterey.