Nous sommes le 25 octobre et la version finale de macOS Monterey est maintenant disponible au téléchargement en tant que mise à jour pour Mac. Le système d’exploitation a fait l’objet de plusieurs bêtas depuis le mois de juin, mois où Apple l’a annoncé. C’est l’occasion de voir les Mac compatibles et les nouveautés.

Les Mac compatibles avec macOS Monterey

iMac 2015 et plus récents

iMac Pro 2017 et plus récents

MacBook Air début 2015 et plus récents

MacBook Pro début 2015 et plus récents

Mac Pro 2013 et plus récents

MacBook début 2016 et plus récents

Mac mini fin 2014 et plus récents

Comment installer la mise à jour

Il suffit d’ouvrir Préférences Système puis de se rendre dans la section Mise à jour de logiciels. Le nouveau système d’exploitation va apparaître, vous pourrez initier le téléchargement. Vous pouvez également passer par le Mac App Store si vous le souhaitez.

Les nouveautés de macOS Monterey

— FaceTime s’améliore. L’application prend en charge l’audio spatial, de sorte que les voix donnent l’impression de provenir de l’endroit où se trouve la personne à l’écran, et l’isolation vocale élimine les bruits de fond. Il existe également un mode Isolement de la voix réduit pour les appels avec plusieurs participants dans la même pièce. En outre, le mode Portrait estompe l’arrière-plan derrière vous, à l’instar de la fonction équivalent sur iPhone.

— SharePlay fait ses débuts. Avec SharePlay, vous pouvez regarder des films ou écouter de la musique ensemble, et même partager votre écran, directement dans FaceTime.

— Commande universelle est l’une des nouveautés. Il suffit désormais d’un seul clavier avec souris ou trackpad pour contrôler un Mac et un iPad, ou même plusieurs. Déplacez le curseur de votre Mac à votre iPad. Tapez du texte sur votre Mac et voyez‑le s’afficher sur votre iPad. Attention toutefois : ce sera disponible avec une mise à jour qui arrivera dans le courant de l’automne selon Apple.

— L’application Messages se dote du système « Partagé avec vous ». Les liens, images et autres contenus échangés dans Messages sont maintenant réunis dans la nouvelle section de l’application correspondante.

— Safari dispose d’une barre d’onglets actualisée qui se fond mieux dans l’arrière-plan et d’une fonction pour regrouper les onglets entre eux afin de faciliter le passage d’une tâche à l’autre sans avoir à perdre vos onglets ouverts. Les groupes d’onglets sont synchronisés sur tous vos appareils et peuvent être partagés.

— L’application Raccourcis fait ses débuts sur Mac. Elle était déjà disponible sur iOS et ce depuis un moment maintenant. Elle permet de lancer des raccourcis, soit créés par vous-même, soit créés par d’autres utilisateurs.

— Comme iOS 15, macOS Monterey adopte la fonction Texte en direct. Votre Mac vous permet désormais d’interagir avec le texte inclus dans n’importe quelle image pour le copier ou cliquer dessus afin d’avoir une action.

— En outre, macOS Monterey intègre la fonctionnalité Recherche visuelle. Elle peut identifier des points de repère, des œuvres d’art, des races de chiens, des plantes, etc. Vous pouvez utiliser cette fonction dans l’application Photos pour les photos que vous avez prises, mais elle fonctionne également sur le Web et dans d’autres applications. Il vous suffit de faire un clic-droit sur une photo et de choisir l’option « Rechercher ».

— Il y a du mieux pour la vie privée. Le Centre de contrôle vous permet de savoir quelles sont les applications qui ont accès à votre micro. Dès qu’une application essaie d’y accéder, un nouvel indicateur s’affiche à l’écran pour vous en informer. D’autre part, la fonctionnalité Protection de la confidentialité dans Mail masque votre adresse IP. Ainsi les personnes ou entités qui vous envoient des e‑mails ne peuvent pas l’associer à vos autres activités en ligne ni déterminer l’endroit où vous vous trouvez. Et il leur est impossible de voir si, et à quel moment, vous avez ouvert leur message.

— Après iCloud+ sur iOS 15, place au Mac avec macOS Monterey. Cela inclut des fonctions comme Relais privé iCloud et Masquer mon e‑mail.

— Au passage, il y a des mises à jour audio pour les AirPods. Grâce à l’audio spatial et au suivi dynamique des mouvements de tête, les AirPods livrent sur macOS un son digne d’une salle de cinéma selon les dires d’Apple.