WhatsApp Messenger (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) propose ENFIN le transfert des conversations de chat de l’iPhone vers un smartphone Android et l’on se demande toujours pourquoi l’application de chat ne disposait pas d’une telle fonction dès l’origine. La fonction de transfert est encore incomplète cependant puisque le transfert des conversations s’effectue uniquement dans le sens iPhone/iOS vers Android (comme si WhatsApp voulait d’abord donner un coup de pouce aux switchers qui rejoignent le petit robot vert), mais il ne fait guère de doutes qu’il sera bientôt possible de faire le chemin inverse (du moins on l’espère…).

Google précise en outre dans un billet de blog que tous les modèles de smartphones Pixel sont compatibles avec cette fonction, et que le déploiement est en cours pour les smartphones équipés à minima d’Android 12. Allez, encore un petit effort pour respecter les switchers Android –> iOS et ce sera parfait.

