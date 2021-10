Le jeu musical Hatsune Miku: Colorful Stage se rapproche de l’App Store. Les aventures de la star digitale se conjuguent cette fois avec un jeu de gestion de groupes musicaux, sachant que les groupes d’Idols (très jeunes femmes chantant des airs pop assez niais) sont ultra-populaires au Japon. Le dernier trailer du jeu dévoile les principaux groupes que le joueur pourra gérer ou affronter dans des battle stridentes, soit “Le groupe High-School » Leo/need, “Le groupe Idol » MORE MORE JUMP!, « le groupe de rue » Vivid BAD SQUAD, “le groupe de loisir » Wonderlands x Showtim, et enfin le “le groupe en ligne » Nightcord. La gestion des groupes sera donc l’élément clef du gameplay, alors même que les adaptations vidéoludiques d’Hatsune Miku étaient jusqu’ici de purs jeux de rythme.

Hatsune Miku: Colorful Stage est développé par le studio Colorful Palette et sera édité par SEGA. Le jeu sera disponible le 7 décembre prochain dans l’App Store.