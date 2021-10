Des clients qui ont commandé les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces doivent encore patienter à cause d’une panne mécanique signalée par UPS. Cela concerne aussi bien des clients en Europe qu’aux États-Unis et probablement d’autres régions du monde.

Des problèmes de livraison avec UPS pour les MacBook Pro

« Une panne mécanique a retardé la livraison. Nous mettrons à jour la date de livraison dès que possible », indique le message d’UPS aux personnes ayant commandé un MacBook Pro. Il n’y a pas plus de détail sur le problème, difficile de dire donc s’il est majeur ou s’il sera rapidement réglé.

Certaines commandes sont toujours à Shanghai en Chine et d’autres sont à Séoul en Corée du Sud. De plus, seulement quelques avions utilisés par UPS ont réellement décollé aujourd’hui. Ce site, qui recense les données publiques pour les vols, montre qu’il y a notamment eu une annulation d’un vol Séoul – Cologne (Allemagne).

Difficile de dire pour l’instant si UPS va rapidement être en mesure de corriger sa panne technique en rapport avec la livraison des MacBook Pro. Il n’est d’ailleurs pas impossible que d’autres produits, qui ne viennent pas forcément d’Apple, soient eux aussi concernés par ce problème. Un seul mot d’ordre : patience.