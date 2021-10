Les faits sont têtus. Alors que quelques rares analystes nous annonçaient des ventes d’iPhone 13/13 Pro en baisse, les chiffres publiés par Apple ont remis les choses au carré : si l’on en croit en effet les estimations d’IDC, les ventes d’iPhone ont cartonné durant le troisièmes trimestre au point qu’Apple signe la plus grosse progression du secteur mobile (+20,8%). Avec 50,4 millions d’iPhone écoulés sur la période, Apple reprend sa place de deuxième fabricant mobile, à quelques encablures devant Xiaomi (44,3 millions d’appareils écoulés et une baisse de 4,6% des ventes). Samsung est toujours assez loin devant (69 millions de Galaxy vendus), mais la tendance est la (lourde) baisse (-14,2%). Vivo et OPPO complètent ce top 5 mondial, dont ne fait plus partie Huawei depuis déjà deux trimestres.

Au global, Apple affiche une santé de fer alors que les ventes de smartphones ont plongé de 6,7% sur la période par rapport à l’an dernier. Cette chute des ventes serait en partie due aux nombreuses tensions sur les chaines d’approvisionnement (supply chain), des tensions qu’Apple serait parvenu à mieux gérer grâce à ses liens privilégiés avec de nombreux fournisseurs.