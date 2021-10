Le RPG-action Tales of Luminaria prend enfin date sur iOS. Ce RPG en ligne signé Bandai Namco bénéficie de graphismes dignes d’un anime (c’est encore plus vrai dans les cinématiques), une esthétique léchée que l’on retrouve aussi bien sur les 21 protagonistes jouables que dans le bestiaire très « fantasy » du titre. Les graphisme du jeu sont à ce point réussi qu’une véritable série animée sera produite à partir du jeu ! Les coups sont spectaculaires, la BO entrainante (à défaut d’être totalement épique) et l’on se dit que ce Tales of Luminaria pourrait bien être une bonne surprise lors de sa sortie sur nos iPhone.



Tales of Luminaria sera disponible sur l’App Store le 4 novembre prochain, et comme on pouvait malheureusement s’en douter, le jeu sera un pur free-to-play blindé d’in-apps payantes. Les plus intéressés peuvent déjà précommander le jeu à cette adresse.