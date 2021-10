Surprise ! Servant saison 3 se montre enfin via un teaser bien dans le ton angoissant de la série. Leanne Grayson (Nell Tiger Free) est toujours employée par la famille Turner (Lauren Ambrose et Tobby Kebbell), Julian Pearce (excellent Rupert Grint) tente toujours de faire de son mieux pour aider sa sœur Lauren et bien sûr, les phénomènes paranormaux les plus flippants que l’on puisse imaginer continueront toujours d’infester la demeure londonienne. Cela s’annonce une nouvelle fois impeccable et à la hauteur de l’immense réputation de M.Night Shyamalan (on vous conseille vivement de vous mettre à jour en regardant les deux première saisons).

Pour rappel (Soiler), Servant raconte l’histoire d’un couple qui sombre petit à petit dans une forme de folie après la mort prématurée de leur bébé. La mère dévastée, Dorothy Turner, tente alors de faire son deuil en s’occupant d’un faux bébé qui est à la copie conforme de l’enfant décédé. Une nounou du nom de Leanne Grayson est alors embauchée afin de s’occuper du « nourrisson… » La saison 3 de Servant sera disponible dans Apple TV+ à une date encore inconnue…