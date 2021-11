Kanye West est battu : Apple Music vient en effet d’annoncer que le dernier album de la chanteuse, baptisé sobrement « 30 » ainsi que le premier single tiré de cet album, « Easy on Me », ont explosé tous les records de la plateforme ! L’exploit est d’autant plus remarquable que l’album 30 n’est pas encore disponible (mais les utilisateurs pouvaient déjà le rajouter sur leur prochaine liste d’écoute) à la vente ou en streaming. La sortie de 30 a été fixée au 19 novembre 2021, sur les labels Melted Stone et Columbia Records.

Congratulations to @Adele. 30 is now the most pre-added album ever on Apple Music. It also broke the record for largest single-day pre-add in the platform’s history. #Adele30https://t.co/7soRnjFrdC pic.twitter.com/4tx2rL0CNH — Apple Music (@AppleMusic) October 29, 2021

Jaquette de l’album 30 d’Adele

30 bat deux records sur la plateforme, celui de l’album le plus ajouté aux listes de lecture à venir (sur Apple Music s’entend), et celui de l’album le plus ajouté en 24 heures.