Après le drame du Festival Astroworld (où 10 personnes avaient trouvé la mort suite à un mouvement de foule), Travis Scott est de retour au sommet des charts. Son dernier album UTOPIA a reçu l’autorisation de publication il y a quelques jours (le rappeur ne sera finalement pas poursuivi par la justice pour le drame d’Astroworld), et déjà, c’est la ruée sur les plateformes de streaming. Apple Music de son côté annonce qu’UTOPIA est l’album qui a récolté le plus de streams sur la plateforme (durant les premiers jours de disponibilité)… en 2023. Ce n’est donc pas un record absolu, mais tout de même…

'UTOPIA' is the moment. 😤

The new @trvisXX project had the most first day streams for an album released on Apple Music so far in 2023.

Run it back: https://t.co/WaVf2gLKDc pic.twitter.com/oHb9vbJFqx

— Apple Music (@AppleMusic) July 31, 2023