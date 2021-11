Apple veut que l'iPhone appelle les secours en cas d'accident de voiture

Apple développe une fonctionnalité pour que l’iPhone et l’Apple Watch appellent automatiquement les secours en cas d’accident de voiture. Selon le Wall Street Journal, qui s’appuie sur des documents internes d’Apple, ce système devrait être disponible en 2022.

Un appel automatique aux secours en cas d’accident de voiture

Cette fonction utiliserait les capteurs de l’iPhone et de l’Apple Watch, comme l’accéléromètre, pour détecter les accidents de voiture au moment où ils se produisent, en partie en mesurant un pic soudain de la force gravitationnelle (avec l’unité d’accélération « g ») lors de l’impact.

Apple a testé cette fonctionnalité au cours de l’année écoulée en collectant des données partagées anonymement par des utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch. Les appareils ont déjà détecté plus de 10 millions d’impacts de véhicules, dont plus de 50 000 comprenaient un appel au 911 (le numéro d’appel des secours aux États-Unis).

Apple a utilisé les données des appels au 911 pour améliorer la précision de son algorithme de détection des accidents, car un appel d’urgence associé à un impact suspect donne à Apple plus de certitude qu’il s’agit bien d’un accident de voiture.

Pour information, cette fonctionnalité existe déjà depuis 2019 du côté d’Android avec les Pixel. De plus, il existe en Europe une initiative qui a pour nom eCall. Elle vise à introduire dans tous les véhicules vendus dans l’Union européenne, un système d’appel d’urgence automatique basé sur un service public, permettant à une voiture accidentée d’appeler instantanément via un réseau de téléphonie mobile les services d’urgence et d’envoyer sa position précise, que ses occupants soient conscients ou non, et quel que soit le pays de l’UE dans lequel elle se trouve.