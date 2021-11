Toujours aussi prompt à lâcher la petite phrase qui fait mal aux entournures, Steve Wozniak, le co-fondateur d’Apple, a donné son avis sur la nouvelle gamme d’iPhone 13. Et pour ce cher Woz, la différence avec les modèles précédents ne saute pas vraiment aux yeux : « J’ai eu le nouvel iPhone. Je ne peux pas vraiment faire la différence » affirme derechef le génial créateur de l’Apple II. La déclaration lapidaire de Woz n’étonne qu’à moitié, ce dernier s’étant toujours déclaré en faveur des attitudes et des mesures qui permettent de garder son mobile le plus longtemps possible (à contrario d’Apple, Wozniak défend le droit à la réparation).

Il y a fort à parier aussi que Woz utilise essentiellement son iPhone pour des usages à minima, soit un peu de photo mais pas trop, du surf, la lecture des notifs, quelques appels, et… c’est probablement tout. Cela explique sans doute pourquoi l’autre Steve d’Apple garde ses appareils fonctionnels durant de nombreuses années… jusqu’à ce qu’il ne puissent plus du tout fonctionner en fait.