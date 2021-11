Netflix annonce la disponibilité de son offre gaming en France et un peu partout dans le monde. Cela comprend cinq jeux au départ, avec le catalogue qui s’étoffera au fil du temps.

Des jeux disponibles avec Netflix

Les cinq jeux proposés par Netflix sont Stranger Things: 1984, Stranger Things 3 : Le Jeu, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up.

Il y a plusieurs avantages avec cette offre. C’est inclus dans tous les abonnements de Netflix, il n’y a pas de surcoût. Il n’y a pas non plus de publicité, tout comme il n’y a pas d’achats intégrés. Aussi, l’accès aux jeux est illimité. L’offre rappelle beaucoup ce qu’Apple propose sur ses produits avec Apple Arcade. Ce service coûte 4,99€/mois.

– Les jeux seront sans achats intégrés Nous avons hâte d’avoir vos premiers retours sur cette toute nouvelle page de notre histoire ! pic.twitter.com/j9mJFDsmIh — Netflix France (@NetflixFR) November 2, 2021

Le lancement des jeux Netflix se fera officiellement demain et concernera d’abord les smartphones et tablettes Android. Qu’en est-il d’iOS ? Le support est prévu, mais pour plus tard. Netflix ne dit pas encore comment il va s’en sortir sachant qu’Apple a des règles très strictes en ce qui concerne ce type de services qui regroupent plusieurs titres. On imagine d’ailleurs que c’est la raison de l’indisponibilité.