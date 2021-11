Apple a été le quatrième vendeur d’ordinateurs portables lors du troisième trimestre de 2021, aidé par le MacBook Air. Il a été devancé sur cette période par Lenovo, HP et Dell.

Ventes en hausse pour les MacBook Air et Pro

Le cabinet Strategy Analytics indique qu’Apple a vendu 6,5 millions de MacBook (tous modèles confondus) au cours du troisième trimestre de 2021, ce qui représente une hausse de 10% par rapport à la même période un an plus tôt. Le MacBook Air a joué un rôle et cela rejoint les récents propos de Tim Cook. Le patron d’Apple a déclaré qu’il y a eu une forte demande pour le MacBook Air M1 durant l’été. Il n’a toutefois donné aucune donnée précise. En tout cas, la part de marché d’Apple est de 10%.

C’est Lenovo qui occupe la première place pour les ventes d’ordinateurs portables avec 15,3 millions d’exemplaires. C’est en hausse de 5% sur un an et sa part de marché est de 23%. HP le suit avec 14,3 millions de ventes, en recul de 5%. Sa part de marché s’établit à 21%. Dell vient boucler le podium avec 12,2 millions de ventes, en hausse notable de 50%. Sa part de marché est de 18%. Apple est donc à la quatrième place. Vient ensuite Asus et ses 5,1 millions de ventes, en hausse de 10%. Le groupe dispose d’une part de marché de 8%.

À l’arrivée, il y a eu 66,8 millions ventes d’ordinateurs lors du précédent trimestre, en hausse de 8% sur un an. Strategy Analytics souligne que les produits haut de gamme ont gagné du terrain grâce à une demande du public. C’est également le cas des ordinateurs portables orientés vers le gaming.