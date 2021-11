Fitness+ débarque en France aujourd’hui. Ce nouveau service très orienté vers le coaching d’entrainement à domicile est désormais présent dans plusieurs pays européens (Allemagne, Italie, Autriche, Portugal, Angleterre, et aujourd’hui en Suisse aussi). Les séances de Fitness+ durent de 5 à 4( minutes et sont visibles sur l’ensemble des gammes d’ appareils Apple. Les vidéos des différents coachs sont filmées avec un haut niveau de production générale, mais l’on ne peut que constater l’absence de doublage (sous-titres français uniquement), ou ce qui aurait été mieux encore, d’entraineurs francophones.

Les activités proposées lors des séances couvrent essentiellement le champ du « maintien en forme » (ou de la remise en forme pour certains), et il y en a pour tous les goûts et niveaux (Pilates, Yoga, Danse, etc.). Forcément, le contenu est exclusivement axé « sports solo ». L’abonnement vaut surtout si l’on possède une Apple Watch (à partir du modèle Series 3). Les données récupérées par la montre durant l’effort son synchronisées avec Fitness+ et s’affichent même sur l’écran ! Il n’est donc pas nécessaire de consulter son Apple Watch en plein training pour jeter un œil sur le cardio.

Oui, même les femmes enceintes ont droit à leurs exercices dédiés (et c’est très bien)

Concernant l’abonnement, le tarif est de 9,99 euros par mois ou 79,99 euros par an, mais la très bonne nouvelle est que le partage familial est pris en compte. Un seul abonnement, et toute la famille pourra suer dans la joie et l’allégresse ! L’abonnement Fitness+ intègre aussi l’offre Apple One (28,95 euros/mois) qui comprend aussi Apple Music, Apple Arcade et 2 To de stockage, là encore avec partage familial. Enfin, sachez que si vous avez acheté une Apple Watch à la date du 14 septembre (et au delà), vous bénéficiez de 3 mois d’abonnement gratuit au service.