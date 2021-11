Apple a modifié l’interface de son site qui permet de gérer l’identifiant. C’est réellement différent de ce que l’on pouvait retrouver jusqu’à présent, le visuel est bien plus moderne.

Un changement visuel pour gérer l’identifiant Apple

Une nouvelle image et un nouveau texte sont présents sur la page principale. « Un compte pour tout l’univers Apple », peut-on lire. Il est ensuite indiqué que ce même compte peut donner accès à tous les services du groupe. Cela peut être iCloud, Apple Music, Apple Arcade, l’App Store et bien plus encore.

Une fois que l’on se connecte, on se retrouve par défaut sur la partie « Connexion et sécurité ». On peut modifier l’identifiant Apple, le mot de passe, revoir la sécurité du compte, changer l’adresse e-mail de secours et plus encore. On retrouve ensuite d’autres sections sur la gauche : informations personnelles, modes de paiement, partage familial, appareils et confidentialité.

Ce changement d’interface pour le site d’Apple est le bienvenu, surtout qu’il est simple à utiliser et se veut rapide au moment de passer d’une section à une autre. Il s’agit en tout cas d’un changement apprécié par rapport à la précédente version.

Le site pour accéder à son identifiant Apple et ainsi gérer son compte est appleid.apple.com