Vous connaissez Clash Royale, ce jeu de Tower Defense-Attack basé sur la collectionnite de cartes d’unités de combats ? Et bien Transformers Tactical Arena c’est exactement ça, si ce n’est que les unités de combat sont ici les célèbres robots transformables et qu’aucune mécanique free-to-play ne pourra vous forcer à bourse délier (étant donné qu’il n’y a pas de lootboxes et d’achats in-apps, Apple Arcade oblige).



L’objectif est donc de se constituer la meilleure « main » de combats possible, de poser les unités sur la zone de jeu (unités que l’on peut faire évoluer), et de les voir partir à l’assaut des tourelles et unités du joueur adverse (PvP). La réalisation globale est plus que correcte pour le genre et les fans de la franchise Transformers seront sans doute ravis d’apprendre que TOUS les robots sont présents à l’appel. Le jeu est disponible dès maintenant sur Apple Arcade.