Sans crier gare, deux des jeux annoncés sur Apple Arcade pour le mois de février viennent tout juste de débarquer dans le service. BEAST Bio Exo Arena Suit Team (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) est un shooter 3 vs 3 plutôt à un public familial et « casual ». Le jeu propose d’incarner « un animal héroïque emblématique » dans des environnements futuristes. Le gameplay offre la possibilité de faire changer de forme son petit combattant, qui peut ainsi alterner en un PET agile et un BEAST puissant, sachant bien sûr que chaque personnage a ses caractéristiques propres. On aura donc le choix entre Clyde le chat rusé, Nyx la chouette habile au tir, Rusty le phacochère féroce ou bien encore GG Nova la licorne excentrique (entre autres). Histoire de varier les plaisirs, plusieurs modes de jeu sont proposés, Palpitants, Charge, Course aux cristaux ou Chacun pour soi.



Le second jeu disponible aujourd’hui sur Apple Arcade est un puzzle game à base de mots, Words in Progress (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad/Mac/Apple TV). Bon point, le descriptif de l’app décrit succinctement le gameplay : « Une partie de Words In Progress commence avec sept lettres alignées verticalement à l’écran. À vous de les combiner pour former un mot. Quand une lettre est retirée de sa position et placée dans une autre ligne, elle est remplacée par une nouvelle lettre de votre pile. La même chose se produit lorsque vous soumettez un mot. » Words In Progress propose aussi différents modes de jeu, soit le mode solo sans fin, le mode d’entraînement et le mode multijoueur asynchrone.