Annoncés depuis plusieurs semaines, Bloons TD Battles 2+, Les aventures de Crayola et The Battle of Polytopia+ sont disponibles depuis quelques heures dans le service par abonnement Apple Arcade. Le jeu Crayola Adventures (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) propose de nombreuses activités Ludo-éductaives aux tous petits, sans sacrifier pour autant la réalisation. Le titre est vraiment joli, le gameplay est bien pensé (pour les objectifs poursuivis), et globalement on se situe dans la droite ligne qualitative du précédent jeu Crayola.

Les deux autres titres sont d’anciennes « gloires » de l’App Store : The Battle of Polytopia+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) est un jeu de gestion, de craft et de de stratégie, cette fois sans publicité ni achats in-apps. « La bataille pour Polytopia est un jeu primé de stratégie tour à tour ayant pour but de contrôler la carte, combattre les tribus ennemies, découvrir de nouvelles terres, et maîtriser de nouvelles technologies. En tant que seigneur d’une tribu, vous devez bâtir votre civilisation dans une compétition tour à tour avec les autres tribus. Le jeu hors-ligne est possible. »



Enfin, Bloons TD Battles 2+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) est un Tower defense coloré et fun vraiment très simple d’accès. Le jeu bénéficie aussi d’un mode hors ligne baptisé tout le Défi des héros. « Prépare-toi à la victoire en terminant les toutes nouvelles quêtes Prêt au combat, puis gravis les rangs du Camp de Bloons rouge pour intégrer le légendaire Palais des Maîtres. Attention, si deux héros rentrent dans l’arène, un seul en ressortira victorieux ! »