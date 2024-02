Bon ; ce n’est sans doute pas encore le mois prochain que l’on verra apparaitre des titres indés ambitieux dans le service par abonnement Apple Arcade. Destiné aux tous petits, le jeu éducatif Crayola Adventures proposera tout un tas d’activités ludo-éducatives dans des environnements remplis de couleurs et de personnages sympathiques. Un premier titre Crayola avait connu un joli succès dans le service, et l’on peut penser qu’il en sera de même pour ce Crayola Adventures prévu pour le 7 mars prochain dans Apple Arcade.

Autre annonce, The Battle of Polytopia+, un jeu de gestion, de craft et de de stratégie, qui aura donc droit à sa version Apple Arcade « + » (sans publicité et sans achats in-apps). Même topo pour le jeu à succès Bloons TD Battles 2+, un tactical coloré et fun qui ne nécessitera pas trop de prise de tête pour en venir à bout. Espérons tout de même qu’Apple a prévu d’autres titres pour le reste du mois de mars, car là, c’est vraiment très léger. The Battle of Polytopia+ et Bloons TD Battles 2+ seront disponibles dans le service Apple Arcade le 7 mars prochain.