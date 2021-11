Sortez les pop-corns ! Finch, film de S.F familial avec Tom Hanks en vedette sort aujourd’hui sur Apple TV+. On y suivra les aventures de Finch (Tom Hanks, un ingénieur de haut niveau errant sur une Terre dévastée par le réchauffement climatique et une énorme éruption solaire. Finch est accompagné de son chien Goodyear et d’un robot sympa qu’il a fabriqué de ses mains, le bon Jeff. Le film est réalisé par Miguel Sapochnik, à qui l’on doit quelques uns des plus beaux épisodes de la série culte Game of Thrones.

C’est aussi aujourd’hui que sort la troisième et ultime saison de Dickinson, la série qui raconte (de façon très libre) la jeunesse de la célèbre poétesse Emily Dickinson (interprétée par Hailee Seinfield). Les trois premiers épisodes de cette dernière saison sont disponibles ce jour.



Enfin, et pour rappel, c’est aujourd’hui que sort le 5ème épisode de la série Invasion, le 6ème épisode d’Acapulco, le 8ème épisode de Foundation, l’épisode 4 de Swagger, et le 8ème épisode de The Morning Show. Le premier épisode de la nouvelle série fantastique Dr.Brain est disponible depuis hier et l’on vous conseille toujours aussi chaudement l’émission The Problem with John Stewart qui bénéficie d’une liberté de ton vraiment épatante.