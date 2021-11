Si l’on en croit les derniers chiffres d’IDC, l’iPad a une nouvelle fois tout cartonné lors du troisième trimestre de l’année. Dans un contexte de pénurie de composants et de baisse générale des ventes (-9,4% pour l’ensemble du secteur), les ventes d’iPad on progressé de 4,6% sur la période (pour 14,7 millions d’unités écoulées), ce qui permet à l’ardoise d’Apple d’occuper 34,6% du marché, contre 30% un an auparavant.

Derrière, c’est la soupe à la grimace : le ventes de Galaxy Tab ont chuté de 11,1% (17,7% de Pdm pour Samsung), les tablettes Kindle d’Amazon enregistrent un gadin de 13,3% (11,1% de Pdm) et Lenovo progresse de 2,1% (10,1%). Quant à Huawei, qui ferme la marche de ce top 5, c’est la dégringolade vers les bas fonds (-45,9%). L’embargo américain fait toujours aussi mal. Apple a déjà prévenu que l’intensification de la pénurie de composants pourrait impacter ses ventes sur le trimestre en cours, mais l’on voit mal l’iPad ne pas garder la tête du marché des tablettes, surtout lors du trimestre des fêtes.