À moins d’une sortie à la dernière minute, il n’y aura pas de nouveaux iPad en 2023. C’est un fait notable en soi sachant que ce n’est jamais arrivé : il n’y a jamais eu une année sans une nouvelle tablette d’Apple depuis la sortie du premier modèle en 2010. Et sans surprise, cela a un impact sur les finances.

Au vu de la situation, Luca Maestri, le directeur financier d’Apple, a révélé lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers que le chiffre d’affaires pour les iPad devrait baisser pour cette fin d’année 2023 :

Nous prévoyons une accélération significative de la performance du Mac en glissement annuel par rapport au trimestre de septembre. Nous nous attendons à ce que le chiffre d’affaires en glissement annuel de l’iPad, des wearables, de la maison connectée et des accessoires décélère de manière significative par rapport au trimestre de septembre, en raison d’un calendrier différent de lancement des produits. Pour l’iPad, nous avons lancé un nouvel iPad Pro et un iPad de 10ème génération au cours du trimestre de décembre il y a un an.