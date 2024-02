Les ventes d’iPad ne se portent pas très bien depuis quelques trimestres, la faute sans doute à une absence totale de renouvellement de la gamme en 2023. Dans ce contexte, on aurait pu croire que cette baisse de régime serait une aubaine pour la concurrence et que les écarts entre l’iPad et ses poursuivants s’amenuiseraient dans des proportions sensibles, mais les chiffres publiés par Canalys indiquent que ce n’est pas vraiment le cas. Si le 4ème trimestre a été le plus catastrophique pour l’iPad (-24% et une part de marché de 39,2%), un trimestre marqué en sus par une remontée spectaculaire de Huawei dans le trio de tête (+95% mais seulement 7,5% de Pdm), les ventes sur l’année montrent en fait une stagnation de la part de marché de l’iPad, soit 40% de Pdm contre 40,4% en 2022.

Derrière, l’écart est maintenu avec les concurrents directs : 20 points de Pdm séparent toujours Apple de Samsung sur le marché de la tablette, et l’écart s’est même accru avec Lenovo, troisième de ce classement annuel, et avec Amazon (-42,9% sur l’année !). Le fait est que l’iPad n’est pas le sel modèle à connaitre une chute des ventes. Samsung, Lenovo, Amazon, tous affichent des baisses de livraison à deux chiffres de pourcentage. Le seul gros fabricant en progression est Huawei, qui se place en 4ème position sur l’année 2023 grâce à une croissance de ses ventes de 32,1%

Il y a de fortes chances que cette situation perdure sur l’année en cours, d’autant que les nouveaux iPad Pro à écran OLED devraient être vendus beaucoup plus chers que leurs prédécesseurs, ce qui ne facilitera pas de nouvelles ventes. Sur le fond, le marché de la tablette n’est-il pas surtout victime d’un taux de renouvellement extrêmement faible, les utilisateurs faisant durer leur iPad, Kindle et autres bien plus longtemps qu’un smartphone ? Si cette explication est la bonne, cela signifie qu’il y aura bien un cycle de renouvellement à un moment ou un autre, mais que ce dernier n’est pas encore mûr.