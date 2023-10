L’iPad mini 7 fait de plus en plus parler de lui ces derniers temps, avec aujourd’hui le leaker Instant Digital qui révèle quatre nouveautés à venir. On retrouve notamment plus de puissance et du mieux pour la partie photo.

Du mieux pour la puissance et la photo

Apple proposerait sa puce A16 avec l’iPad mini 7. Il y aura donc plus de puissance qu’avec la tablette actuelle qui a le droit à la puce A15. On connaît déjà la puce A16 puisqu’elle est présente dans les iPhone 14 Pro/Pro Max et iPhone 15/15 Plus. Selon Apple, elle propose un gain de 10% pour les performances générales.

Une autre nouveauté est l’amélioration du capteur photo à l’avant pour les selfies et à l’arrière. L’iPad mini existant embarque un capteur arrière de 12 mégapixels (f/1.8) et un capteur frontal grand-angle de 12 mégapixels (f/2.4). À quoi peut-on s’attendre avec l’iPad mini 7 ? Il n’y a pas de détails précis ici.

D’autre part, la nouvelle tablette aurait le droit à de nouveaux coloris. La génération actuelle est disponible en gris sidéral, rose, mauve et lumière stellaire. Il n’est pas précisé quels seront les nouveaux choix.

La fin du « jelly scrolling » ?

Enfin, Apple proposerait un écran différent afin de limiter le « jelly scrolling ». Des utilisateurs ont remarqué un effet élastique au niveau de l’écran de la tablette actuelle. Le texte apparaît de manière irrégulière lors du défilement en mode portrait. Plus précisément, le texte sur le côté gauche de l’écran semble être légèrement en retard par rapport au texte sur le côté droit de l’écran lors du défilement.

Selon iFixit, c’est causé par la façon dont l’écran se rafraîchit. L’écran se rafraîchit d’un côté à l’autre, telle une vague, plutôt que le faire en une seule fois. iFixit suppose que la direction du balayage de l’écran est liée à l’emplacement de la carte contrôleur qui pilote l’écran du produit, et c’est pourquoi il y a un tel défilement. Pour sa part, Apple a assuré qu’il s’agissait d’un comportement normal pour un écran LCD.

Quand verra-t-on l’iPad mini 7 ? Une rumeur a suggéré que le lancement pourrait avoir lieu cette semaine (demain en réalité). Mais dans le temps, une autre rumeur indique que la supposée annonce de demain sera l’Apple Pencil 3.