Apple a réagi aux critiques d’utilisateurs concernant l’effet élastique de l’écran de l’iPad mini 6. Il apparaît tout particulièrement quand la tablette est utilisée en mode portrait.

Dans une déclaration à Ars Technica, Apple fait savoir que cet effet avec l’écran de l’iPad mini 6 est normal. Le constructeur explique qu’il s’agit d’un comportement classique pour les écrans LCD. Comme ces écrans se rafraîchissent ligne par ligne, il y a un léger décalage entre le rafraîchissement des lignes du haut de l’écran et celui des lignes du bas. Cela peut entraîner des problèmes de défilement irrégulier comme ceux observés sur l’iPad.

Voici une vidéo qui montre ce qui se passe au niveau de l’affichage :

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021