Le très décrié eFootball 2022 (anciennement PES) va se donner encore un peu de temps avant de débarquer sur mobiles. Déjà disponible (si l’on peut dire…) sur PC et consoles, eFootball 2022 n’arrivera finalement qu’au printemps de l’an prochain sur mobiles (iOS et Android). Konami impute ce retard à la nécessité de fournir un titre aussi impeccable que possible, des considérations qui font un peu sourire quand on voit l’état lamentable dans lequel les versions consoles/PC ont été livrées.

L’énorme patch correctif prévu pour les consoles et le PC a lui aussi été repoussé au printemps, ce qui donne un peu l’impression que le studio a la tête sous l’eau, sans doute submergé par l’ampleur de la tâche (les très gros bugs se comptent VRAIMENT par dizaines). A noter que sur mobile, eFootball 2022 viendra directement remplacer eFootball 2021, par simple mise à jour.

Un joli geste de Konami pour finir (mais peuvent-ils faire autrement ?) : l’éditeur précise que tous les joueurs qui ont précommandé le « Premium Player Pack » seront intégralement remboursés. La blague a des limites.