Apple a mis en ligne une nouvelle vidéo qui fait partie de sa campagne Everyday Experiments et concerne l’iPhone 13. Ici, la société veut montrer que son téléphone est idéal pour tous ceux qui veulent faire des petits films et se rapprocher du résultat d’un film de cinéma.

Une nouvelle vidéo d’Apple pour la caméra de l’iPhone 13

Apple estime que vous pouvez « créer des plans magnifiques et cinématiques comme au cinéma en utilisant des objets du quotidien avec l’iPhone 13 ».

La première partie de la vidéo porte sur la capture d’une poursuite à l’aide de la caméra de l’iPhone 13 et de voitures télécommandées. Ces clips ont ensuite été montés avec iMovie sur l’iPhone 13. La deuxième partie de la vidéo montre comment créer des paysages à l’aide de produits d’épicerie, de figurines miniatures et du mode cinématique sur l’iPhone 13. Enfin, le troisième chapitre vous montre comment simuler des films de monstres avec des boîtes en carton, du papier d’art, des animaux domestiques et plus encore. Il est également question d’utiliser des filtres par le biais de l’application Photos d’Apple.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple vante ses iPhone comme des outils idéaux pour faire des petits films. On le voit encore aujourd’hui avec cette nouvelle vidéo.