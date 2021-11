Ted Lasso est vraiment LA série phénomène d’Apple TV+. Si l’on en croit Nielsen en effet, le final de la saison 2 (le dernier épisode de la saison) se classe dans les plus fortes audiences aux Etats-Unis, avec 507 millions de minutes de visionnage en cumulé. Ted Lasso termine à la neuvième place du classement des audiences pour la période du 10/04/2021 au 10/10/2021, ce qui est d’autant plus remarquable qu’Apple TV+ compte seulement 40 millions d’abonnés (contre plus de 200 millions pour Netflix). 8 séries/films de ce top 10 sont distribués par Netflix, les 2 autres étant des productions Disney+ (Black Widow) et Apple TV+ donc (Ted Lasso).

La série feel good d’Apple fait donc mieux que les meilleures productions de HBO Max, d’Hulu, de Paramount+ ou d’Amazon Prime Video, ce qui est à tout le moins un sacré exploit (mérité qui plus est). Seul regret donc, les nouvelles séries Apple TV+ (Acapulco, Foundation, Invasion, etc) ne semblent pas bénéficier de la même popularité, mais les séries Apple TV+ ne sont pas les seules dans ce cas.