Il y avait le dessin animé de Noël, la comédie de Noël, le show musical de Noël, et il y aura désormais le documentaire de Noël. Apple TV+ vient de diffuser le premier trailer de Twas the Fight Before Christmas, un film documentaire sur un avocat de l’Idaho qui veut absolument répandre la magie de Noël jusqu’au voisinage… en redécorant tout le quartier aux couleurs de Noël ! Jeremy Morris, surnommé « Mister Christmas », se heurtera vite à l’opposition de l’association locale des propriétaires, qui estime que les décorations posées par Morris violent les règles d’urbanisme du quartier.



« Je suis le seul Américain – et probablement la seule personne au monde – à avoir été interdit par un tribunal fédéral de décorer à partir de Noël » déclare ainsi dépité l’avocat Père Noël. Twas the Fight Before Christmas sera disponible sur Apple TV+ le 26 novembre.