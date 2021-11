Quelques jours après Android, Netflix annonce que ses jeux sont maintenant disponibles sur iOS via l’App Store. Il s’agit sans surprise des mêmes titres. Il y en a cinq pour commencer.

Les jeux Netflix sur iOS (et Android) sont Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up. L’accès aux jeux nécessite d’avoir un abonnement au service de streaming. L’avantage est qu’il n’y a pas de surcoût : l’abonnement ne bouge pas. Aussi, les jeux n’ont aucune publicité tout comme ils n’ont aucun achat intégré. L’expérience rappelle ce que l’on retrouve sur Apple Arcade, qui pour le coup coûte 4,99€/mois.

Chaque jeu est disponible sur l’App Store, il n’y a pas une application qui regroupe tous les titres. Netflix est obligé d’opérer de la sorte parce que les règles de l’App Store sont strictes sur les jeux. Apple demande à ce que chaque titre dispose de sa propre fiche sur la boutique d’applications. Malgré tout, l’application de Netflix inclura dès demain des liens pour renvoyer les utilisateurs vers l’App Store et ainsi procéder au téléchargement.

Netflix Games is coming to iOS! Starting tomorrow, you can access Netflix Games through the Netflix app on any mobile device, anywhere in the world. pic.twitter.com/LoHYFi4xBX

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021