Le conseil d’administration d’Apple accueille aujourd’hui un nouveau membre, en la personne d’Alex Gorsky. Il s’agit du PDG de l’entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson. Elle a notamment produit l’un des vaccins contre le Covid-19.

Alex Gorsky arrive chez Apple

Dans son communiqué, Apple annonce que sa nouvelle recrue Alex Gorsky va apporter des décennies d’expérience en matière de direction d’entreprise et de technologies de la santé, ainsi qu’une longue expérience de la direction d’équipes. Selon le fabricant d’iPhone, Johnson & Johnson est devenue la plus grande société de soins de santé au monde et l’un des principaux innovateurs de la recherche et du développement des technologies de santé émergentes.

« Alex est depuis longtemps un visionnaire dans le domaine de la santé, mettant sa formidable perspicacité, son expérience et sa passion pour la technologie au service de la cause de l’amélioration des vies et de la création de communautés plus saines », a déclaré Tim Cook. « Nous sommes ravis de l’accueillir au sein du conseil d’administration d’Apple, et je sais que nous bénéficierons tous de son leadership et de son expertise », a ajouté le patron d’Apple.

« Je partage depuis longtemps la conviction d’Apple que la technologie a le potentiel d’améliorer les vies et de créer des communautés plus saines », a indiqué Alex Gorsky. « C’est un honneur de rejoindre le conseil d’administration d’Apple et de faire partie d’une entreprise guidée par des valeurs qui innove constamment pour permettre et améliorer notre mode de vie ». De son côté, Arthur Levinson, le président du conseil d’administration d’Apple, estime que le PDG de Johnson & Johnson « aidera Apple à continuer à avoir un impact positif sur la vie des gens grâce à la puissance de la technologie ».