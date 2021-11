iOS ne manque pas de bons jeux de skate (à commencer par l’excellent Skate City sur Apple Arcade), mais The Ramp (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) a de solides atouts à faire valoir. Ce titre édité par Crescent Moon Games joue la carte de la sobriété, le tout réhaussé par une direction artistique qui mise plus sur l’élégance que sur le « bling » propre aux jeux de sport d’EA ou d’Ubisoft. Dans The Ramp, le joueur se retrouve donc face à des rampes ou skate-park affichés en 3D isométriques, un peu comme des dioramas.

L’objectif consiste ici à enchainer les figures traditionnelles du skate, sans effet « wahou », ralenti et gros son de basse toutes les 5 secondes. Le Skate des débuts du skateboard finalement, lorsqu’il s’agissait plus de s’éclater au fond d’une piscine désaffectée que de faire les mariolles pour une boisson énergisante. La prise en main est quasi immédiate, même s’il faudra un peu de pratique pour aligner les figures les plus stylées. A noter enfin que les manettes physiques sont prises en charge (MFi ou Xbox/PlayStation). Très recommandable.