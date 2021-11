Petite triplette de vidéos pour Apple TV+. On démarre le tour des popottes avec une featurette sur la réalisation des décors et des effets spéciaux de la série Foundation. On constate avec un certain plaisir que le traitement numérique laisse encore souvent la place aux maquettes (vaisseaux), aux faux décors en « dur » (parfois gigantesques) et aux paysages réels.



La seconde vidéo est un trailer pour le show The Oprah Conversation, avec Will Smith en invité vedette. L’acteur d’Ali, d’Independance Day ou bien encore de I Robots. Le teaser nous dévoile une assez longue digression de l’acteur sur la notion d’entropie et le fait que toute chose grandit puis finit par vieillir et disparaitre. Will Smith ferait-il de la street philosophie ? L’émission est disponible sur Apple TV+.

Enfin, le second volet de la série animée Snoopy dans l’Epace se tease… avec un tuto DIY (Do it Yourself) destiné évidemment aux plus jeunes. La vidéo explique comment se fabriquer son petit alien gélatineux, son sable « lunaire » ainsi que son satellite.